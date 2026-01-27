L'articolo analizza i dati di ascolto televisivo del 26 gennaio 2026, evidenziando la sfida tra Rai e Mediaset. La redazione di Novella2000.it offre un commento approfondito e un'analisi delle performance delle principali reti italiane in quella giornata.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Lunedì 26 gennaio 2026 ha confermato il. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Lunedì 26 gennaio 2026 ha confermato il dominio della fiction Rai1, con La Preside che sale in cattedra e vince la serata con 4.225.000 spettatori e il 24,7% di share, forte di una protagonista carismatica e di temi scolastici molto riconoscibili dal pubblico familiare. Canale5 risponde con Zelig 30, che diverte 2.748.000 spettatori (20,8%), show comico di grande tradizione che però resta staccato di quasi 4 punti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ascolti tv 26 gennaio 2026, sfida tra Rai e Mediaset

Approfondimenti su Ascolti tv 26 gennaio 2026

Il 19 gennaio 2026, si sono confrontati i programmi televisivi di Rai e Mediaset, con risultati che evidenziano le preferenze del pubblico.

Il 20 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra Rai e Mediaset negli ascolti televisivi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ascolti tv 26 gennaio 2026

Argomenti discussi: Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezza; Ascolti tv ieri sera 25 gennaio, tra 'Il Milionario' e 'Prima di noi' chi vince la prima serata?; Ascolti tv, Affari Tuoi tallona La Ruota della Fortuna: In Onda resta il primo talk ma 4 di Sera è molto vicino.

Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio 2026: La Preside e Zelig i programmi più vistiAscolti Tv di lunedì 26 gennaio 2026 quali sono i programmi più visti in TV e chi havinto tra Mediaset Rai e gli altri canali tv ecco i dati Auditel ufficiali ... comingsoon.it

Ascolti tv ieri 26 gennaio 2026: scopri chi ha vinto tra La preside e ZeligAscolti tv ieri 26 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata lunedì 26 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di lunedì 26 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

Ascolti #blob Sabato 24 Gennaio 2026: 765.000 spettatori pari al 4.5% x.com