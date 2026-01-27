Ascolti record per A Testa Alta | il pubblico premia le fiction italiane di Mediaset

Le fiction italiane di Mediaset continuano a ottenere risultati positivi, con ascolti record che testimoniano l’apprezzamento del pubblico. Le produzioni autoprodotte si confermano un elemento chiave per il successo del gruppo, rafforzando la presenza nel panorama televisivo nazionale. Questo andamento dimostra come le serie italiane siano ancora in grado di catturare l’attenzione degli spettatori e di contribuire alla crescita della rete.

Negli ultimi anni, le fiction autoprodotte da Mediaset hanno rappresentato un vero e proprio tallone d'Achille per il gruppo. Se in casa Rai rinnovare i titoli storici e sperimentare nuove storie è ormai una prassi consolidata, a Mediaset ottenere risultati simili si è rivelato un percorso molto più complicato. L'ultimo grande titolo firmato Mediaset Fiction è stato " A Testa Alta – Il Coraggio di Una Donna", che ha segnato il ritorno di Sabrina Ferilli nelle fiction del Biscione. Prima di questo, la Ferilli aveva recitato in "Gloria", andata in onda su Rai1 nel febbraio 2020, ottenendo ascolti buoni ma non eccellenti rispetto agli standard di Rai Fiction.

Nella serata del 21 gennaio, la fiction ‘A Testa Alta’ con Sabrina Ferilli ha registrato un ascolto del 28,2% di share, mentre lo speciale sui 30 anni di ‘Porta a Porta’ ha ottenuto solo il 7,1%, con meno di un milione di spettatori.

