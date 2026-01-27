aryna sabalenka travolge iva jovic e approda in semifinale agli australian open 2026

Aryna Sabalenka si è qualificata per le semifinali degli Australian Open 2026, superando Iva Jovic in un match decisivo. La giocatrice, attualmente numero uno del mondo, ha dimostrato grande solidità e determinazione. Questo risultato conferma il suo ruolo tra le favorite del torneo, offrendo uno sguardo sulle sfide future nel prestigioso torneo di Melbourne.

Aryna Sabalenka è la prima semifinalista degli Australian Open 2026. La numero uno del mondo ha superato Iva Jovic, testa di serie n.29, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e 29 minuti, in una giornata segnata da temperature estreme, con il termometro salito fino a 38°C sulla Rod Laver Arena. Prima di entrare in campo, la bielorussa aveva scritto sul capo del suo preparatore atletico Jason Stacy la frase “ No pain, no gain (nessun dolore, nessun guadagno) “, motto che ha accompagnato una prestazione solida e autoritaria. Aryna è l’unica giocatrice ancora in corsa nel tabellone femminile ad aver già vinto il titolo a Melbourne e continua il suo percorso perfetto: nessun set perso in tutto il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

La decima giornata al Melbourne Park ha visto alcune delle principali sfide degli Australian Open, con Zverev che si qualifica per la terza semifinale consecutiva e Sabalenka che domina Jovic.

All'inizio degli Australian Open 2026, Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, ha superato facilmente Bai Zhuoxuan con un punteggio di 6-3 6-1 in circa un'ora e quindici minuti.

Aryna Sabalenka ha vinto 20 tie-break consecutivi a livello Slam: è record assoluto in Era Open, in entrambi i circuiti (superato Djokovic, 19) x.com