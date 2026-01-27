Arti sonore e digitale nuove professioni | a Napoli nasce il primo corso Its per l’Industria musicale

La città di Napoli ospita il primo corso Its dedicato alle arti sonore e digitali, focalizzato sulle nuove professioni dell’industria musicale. La formazione mira a integrare creatività, tecnologia e riscatto sociale, offrendo opportunità di crescita e aggiornamento nel settore dello spettacolo. L’iniziativa, presentata il 30 gennaio 2026, nella Chiesa di Donnaregina Nuova, rappresenta un importante passo avanti per la formazione professionale in ambito musicale e culturale.

Creatività artistica, tecnologia e riscatto sociale: è questo il perno della nuova filiera formativa dedicata all’Industria musicale e dello spettacolo che sarà presentata venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 10, nella Chiesa di Donnaregina Nuova a Napoli. Al centro dell’iniziativa, promossa dall’ ITS Academy BACT, il primo corso ITS in Campania interamente dedicato alla musica: Digital Artist Sound. L’evento si configura come una tavola rotonda aperta tra istituzioni, mondo della formazione, artisti, imprese culturali e realtà sociali, con l’obiettivo di discutere le nuove professioni musicali nell’era digitale e il ruolo della cultura come leva di sviluppo, inclusione e rigenerazione urbana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dopo l'esame finale, riparte il corso Tutor per l'industria digitale.

