art city 2026 francisco tropa miss america

Banca di Bologna sostiene l’arte contemporanea con esposizioni internazionali a Palazzo De’ Toschi, confermando il proprio impegno nel promuovere eventi culturali di rilievo. La partecipazione di artisti come Francisco Tropa nell’ambito di ART CITY 2026 rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città.

Banca di Bologna conferma il suo impegno nella promozione dell’arte contemporanea, che dal 2016 ha visto susseguirsi a Palazzo De’ Toschi esposizioni di livello internazionale. Nell’ambito di ART CITY 2026 la Banca presenta Miss America, mostra dell’artista portoghese Francisco Tropa (Lisbona, 1968) allestita nella Sala Convegni Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi, aperta con accesso gratuito dal 3 febbraio al 1° marzo 2026. Curata da Simone Menegoi, Miss America rappresenta la prima personale di Tropa su larga scala in Italia dopo Scenario, il Padiglione Portoghese alla Biennale Arte di Venezia del 2011, e prende il titolo dall’opera principale, una creazione inedita che combina installazione e performance. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal 5 al 8 febbraio 2026, Bologna torna a vivere l'arte con la quattordicesima edizione di Art City Bologna.

In occasione di Art City Bologna 2026, l'ex chiesa di San Nicolò di San Felice riapre al pubblico dopo anni di chiusura.

