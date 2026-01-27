Arnaldi e le scarpe introvabili | sono arrivate dalla Polonia a Melbourne con l' aiuto di BlaBlaCar

Nel mondo del tennis, trovare scarpe specifiche può essere una sfida, specialmente quando si tratta di modelli fuori produzione. A pochi giorni dal match con Rublev, Arnaldi ha risolto il problema grazie a un aiuto inaspettato dalla Polonia e a un passaggio con BlaBlaCar. Un esempio di come la determinazione e il supporto possano fare la differenza anche nelle situazioni più imprevedibili.

Il primo Slam del 2026 di Matteo Arnaldi è iniziato in modo decisamente singolare. Un viaggio lungo e inatteso, partito da una piccola città della Polonia e conclusosi a Melbourne, con un protagonista assolutamente insolito: un paio di scarpe. Alla vigilia dell'esordio agli Australian Open contro Andrey Rublev - match poi perso in tre set - il tennista azzurro si è ritrovato senza le sue calzature specifiche, le Asics Solution Speed FF 2. Un modello fondamentale per la gestione dei suoi infortuni, ma ormai fuori produzione. Da qui, un imprevisto logistico non da poco, risolto in modo tanto efficace quanto curioso: grazie a un passaggio in BlaBlaCar.

