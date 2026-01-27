Arianna il labirinto nero di Priscilla Menin al Teatro di Documenti

Il Teatro di Documenti presenta “Arianna, il labirinto nero” di Priscilla Menin, in scena il 31 gennaio alle 20.45. La produzione è diretta da Asterio Roncaglia e propone un’opera che invita alla riflessione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro, in un contesto che valorizza l’arte e la cultura.

In scena al Teatro di Documenti il 31 gennaio alle 20.45 “Arianna, il labirinto nero” di Priscilla Menin, regia di Asterio Roncaglia. Introduce lo spettacolo la Prof.ssa Susanna Petrassi, psicologa criminologa con “La gabbia della dipendenza affettiva”.L’opera non si limita a raccontare ma.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Arianna labirinto Arianna il labirinto nero: il mito riscritto al Teatro di Documenti “Arianna, il labirinto nero” è uno spettacolo teatrale di Priscilla Menin, in scena al Teatro di Documenti di Roma. “Purgatorio” in scena al Teatro di Documenti di Roma: teatro, arte e verità nel memoir di Ilaria Palomba Al Teatro di Documenti di Roma debutta “Purgatorio”, adattamento teatrale del memoir di Ilaria Palomba. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Arianna labirinto Argomenti discussi: Arianna il labirinto nero: il mito riscritto al Teatro di Documenti; Arianna, il labirinto nero: indagine e scoperta femminile; Arianna, il labirinto nero di Priscilla Menin al Teatro di Documenti il 31 gennaio; Nardò - Arianna nel labirinto, favola antica tra mitologia e magia, domenica 25 gennaio Teatro Comunale. Stefano Attuario ARIANNA 2025 - New-Wave, Gotico, DarkA volte districarsi tra i cunicoli e i vicoli ciechi che si annidano nella nostra testa è un’impresa quasi impossibile, la cui difficoltà può essere paragonabile a quella del labirinto del Minotauro. rockit.it Un grande ringraziamento a Anna Loria, Rino Toffoli, Tiziana Vianello, Mirko Guerra, Umberto Rumonato, Cristina Longo, Maurizio Menin, Vilma Baldin, Chiara Finotello, Baschirotto Antonella, Mario Antonangeli, Roberto Cecchetti, Bruna Trevisiol, Patrizia On - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.