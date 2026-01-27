Arianna il labirinto nero di Priscilla Menin al Teatro di Documenti

Il Teatro di Documenti presenta “Arianna, il labirinto nero” di Priscilla Menin, in scena il 31 gennaio alle 20.45. La produzione è diretta da Asterio Roncaglia e propone un’opera che invita alla riflessione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro, in un contesto che valorizza l’arte e la cultura.

In scena al Teatro di Documenti il 31 gennaio alle 20.45 "Arianna, il labirinto nero" di Priscilla Menin, regia di Asterio Roncaglia. Introduce lo spettacolo la Prof.ssa Susanna Petrassi, psicologa criminologa con "La gabbia della dipendenza affettiva".

“Arianna, il labirinto nero” è uno spettacolo teatrale di Priscilla Menin, in scena al Teatro di Documenti di Roma.

