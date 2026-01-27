Aree interne il rischio spopolamento | se ne parla all’Università di Messina

L'incontro all'Università di Messina affronta il tema dello spopolamento delle aree interne italiane, un fenomeno che riguarda molte zone del Paese. L'evento si propone di analizzare cause e conseguenze di questa tendenza, integrando dati quantitativi e qualitativi. Un'occasione per approfondire le sfide e le possibili strategie di intervento per contrastare il declino demografico in queste aree.

L’incontro intende approfondire un tema centrale per l’Italia contemporanea: lo spopolamento e il declino demografico nelle aree interne e marginali, con uno sguardo congiunto su evidenze quantitative e qualitative. Ad aprire i lavori sarà Marcantonio Caltabiano. Seguiranno due interventi: •.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Università Messina Aree interne, dal Cilento un patto nazionale contro lo spopolamento Le aree interne, tra cui il Cilento, sono al centro di un nuovo patto nazionale volto a contrastare lo spopolamento e sostenere lo sviluppo economico delle zone rurali. Un Patto per le Aree Interne: dal Cilento una nuova alleanza contro lo spopolamento Venerdì 23 gennaio a San Mauro Cilento, in occasione dei 50 anni della Cooperativa Nuovo Cilento, verrà firmato un Patto per le Aree Interne. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Università Messina Argomenti discussi: Comuni montani, Cisl Salerno: Rischio declassamento per le aree interne; Di Marco (Pd): I subaffidamenti Tua penalizzano le aree interne, serve chiarezza; Otto per Mille Luterano – bando microprogetti 2026; Trasporti, Di Marco subito in Commissione Vigilanza la vicenda dei sub affidamenti Tua. Aree interne: 200 milioni di euro per la prevenzione antisismicaBando per interventi su edifici pubblici, opere d’arte stradali ed elisuperfici nei Comuni delle aree interne in zona sismica 1 e 2 ... edilportale.com Asl Lanciano Vasto Chieti. Aree interne, Schael: Rischio desertificazione, ecco le azioni AslLa Direzione della Asl ha incontrato con i sindaci del Distretto di Villa Santa Maria. Investiamo risorse sull’infermiere di comunità che diventa centrale nella nuova organizzazione, sicuramente ... quotidianosanita.it NON TUTTE LE AREE INTERNE SONO UGUALI Ospiti: Paolo Paradiso, Sindaco di Tricarico Nicola Valluzzi, Sindaco di Castelmezzano OLTRE IL GIARDINO Conduce: Paride Leporace DOVE VEDERCI: SCARICA L'APP CRONACHE TV - facebook.com facebook Aree interne, il modello pugliese sbarca al Forum sul Turismo di Milano x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.