Arco di bronzo | ora Tinti sogna le Olimpiadi

Stefano Tinti, atleta di Mondavio, ha raggiunto un importante risultato in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sua performance nel recente evento segnala il suo crescente impegno e ambizioni sportive. Con questa conquista, Tinti si avvicina ulteriormente al sogno olimpico, sottolineando il valore della dedizione e della preparazione nel percorso verso le grandi competizioni internazionali.

Profuma di Olimpiadi – per l’esattezza quelle del 2028 che si terranno a Los Angeles - la performance di Stefano Tinti, 48enne di Mondavio, che nell’ultimo weekend ha raggiunto un risultato big. Nelle giornate del 24 e 25 gennaio, a Lamezia Terme (Cz) si è svolto il Campionato Italiano Indoor di Para-Archery. Una manifestazione di livello nazionale che ha riunito i migliori arcieri paralimpici italiani. E tra i protagonisti assoluti della competizione si è distinto Stefano Tinti, residente a San Michele al Fiume e arciere tesserato con la Asd Arcieri Brigata Feltria di Mondavio, capace di conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo assoluto nella categoria Arco Olimpico Senior maschile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

