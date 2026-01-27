Il campetto scolastico di Arbostella, dedicato a Maurizio Calenda, è chiuso da oltre tre anni. La situazione limita le attività sportive degli studenti e richiede un intervento urgente da parte del Comune per ripristinare l’accesso e garantire un ambiente adeguato per l’attività scolastica.

Da oltre tre anni il campo scuola di baseball intitolato a Maurizio Calenda, situato nel plesso di Arbostella dell’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Salerno, risulta completamente inutilizzabile. L’area sportiva, un tempo destinata alle attività motorie degli alunni, versa oggi in condizioni di evidente degrado. L’impianto è chiuso e interdetto all’accesso degli studenti, con un lucchetto installato ormai da tempo. Il manto erboso appare trascurato, le reti di protezione sono danneggiate e all’interno sono presenti strutture e materiali mai rimossi, che rendono lo spazio impraticabile e potenzialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Arbostella, campetto scolastico chiuso da tre anni: appello al Comune

Approfondimenti su Arbostella Campetto

Nella notte, nel parcheggio condominiale del Parco Arbostella a Salerno, sono stati registrati danni a tre automobili.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Arbostella, chiuso da 3 anni il campetto della scuola Montalcini: “Il Comune intervenga” salernonotizie.it/2026/01/27/arb… x.com

Arbostella, chiuso da 3 anni il campetto della scuola Montalcini: “Il Comune intervenga” - facebook.com facebook