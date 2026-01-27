Apple ha scelto Google per potenziare l’intelligenza artificiale di Siri, integrando la tecnologia Gemini. Questa collaborazione segna un nuovo passo nella strategia di Apple di migliorare le funzionalità del suo assistente vocale, affidandosi a risorse esterne dopo il fallimento di sviluppare una soluzione interna. La partnership evidenzia l’importanza dell’intelligenza artificiale nel settore tecnologico e la volontà di ottimizzare i servizi per gli utenti.

La nuova versione dell'assistente vocale Siri sfrutterà Gemini, dopo che i tentativi di sviluppare un sistema proprio sono falliti Dopo mesi di ritardi nello sviluppo di un proprio sistema e le conseguenti dimissioni di diversi dirigenti influenti, Apple sembra aver trovato il modo per dotarsi di un’intelligenza artificiale avanzata: affidarsi a quella di Google. Si prevede che la nuova versione di Siri che la sfrutterà sarà presentata nella seconda metà di febbraio e resa disponibile a giugno, ma nelle scorse settimane la collaborazione è già stata annunciata da Google (Apple per ora si è limitata a confermarla ai giornalisti che ne chiedevano conto, senza annunci veri e propri). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Apple si è affidata a Google per recuperare sull’AI

Apple e Google hanno recentemente stretto un’alleanza strategica nel campo dell’intelligenza artificiale, suscitando discussioni nel settore tecnologico.

APPLE DIDN’T FIX SIRI IT CALLED GOOGLE INSTEAD

