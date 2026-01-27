Aperitivo con delitto L' erba cattiva al Teatro in casa
Sabato 7 febbraio e Domenica 8 febbraio alle 20 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “L’erba cattiva”.Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato “Sacro e.🔗 Leggi su Romatoday.it
Aperitivo con delitto "L'erba cattiva"
Domenica 8 febbraio alle ore 20, presso il Teatro in casa – Interno 13 in via Casilina 431, zona Torpignattara, si terrà l'evento
Cena con delitto "L'erba cattiva"
