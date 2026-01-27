Aperitivo con delitto L' erba cattiva al Teatro in casa

Sabato 7 febbraio e Domenica 8 febbraio alle 20 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “L’erba cattiva”.Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato “Sacro e.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Teatro in casa

Domenica 8 febbraio alle ore 20, presso il Teatro in casa – Interno 13 in via Casilina 431, zona Torpignattara, si terrà l'evento

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro in casa

Argomenti discussi: Aperitivo con delitto Telefona tra 20 anni; Aperitivo con delitto L'erba cattiva; Aperitivo con delitto alla Corte degli Zampeschi; Addio a Valentino Garavani, aveva 93 anni.

Aperitivo con delitto L'erba cattivaDomenica 8 febbraio alle 20 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani L’erba cattiva. N ... romatoday.it

Aperitivo con delitto Fitness, l'ultima lezioneSabato 3 gennaio alle 20.00 e Domenica 4 gennaio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola ... romatoday.it

Aperitivo con delitto "L'erba cattiva" ift.tt/jIPwExg x.com

Carnevale... con delitto! Diamo il via ai festeggiamenti di Carnevale con un aperitivo davvero particolare domenica 01 febbraio dalle ore 16! Ci troviamo a una simpatica festa a tema, a cui potete unirvi con un simpatico travestimento, ma un dramma è pronto - facebook.com facebook