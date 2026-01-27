In un momento difficile, Apecchio si stringe attorno alla perdita di Bricca, morto in modo improvviso e solitario. La sua scomparsa ha scosso la comunità, lasciando un senso di vuoto e di riflessione su quanto accaduto. La vicenda ricorda l'importanza di stare vicini a chi ci circonda e di prestare attenzione ai segnali di disagio.

È morto da solo, nella notte, senza che nessuno potesse accorgersene. Schiacciato tra la sua auto e un terrapieno, a poche centinaia di metri da casa. La salma di Eucherio Bricca, 74 anni, consigliere comunale in carica di Apecchio, è stata già restituita alla famiglia: ieri mattina è stata eseguita soltanto l’ispezione cadaverica, non l’autopsia. La dinamica resta ora al vaglio dei carabinieri. L’incidente è avvenuto in località San Martino. Bricca stava rientrando a casa quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada con la sua Mitsubishi Pajero, finendo nel campo sottostante. L’auto ha percorso circa cinquanta metri nel terreno agricolo, fino a fermarsi contro una sorta di terrapieno che divide due appezzamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apecchio sconvolta per Bricca

Approfondimenti su Apecchio Sconvolta

Il 25 gennaio 2026, ad Apecchio, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto Eucherio Bricca, consigliere comunale di 74 anni.

Eucherio Bricca, 74 anni, consigliere comunale di Apecchio, è deceduto in un incidente stradale sulla provinciale 90 a Pesaro-Urbino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Apecchio Sconvolta

Argomenti discussi: Apecchio sconvolta per Bricca.

Apecchio sconvolta per BriccaSul posto sono arrivati i soccorritori e i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo da sotto la vettura. Per l’uomo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Nella tarda serata di ieri non era ... ilrestodelcarlino.it

Il consigliere comunale di Apecchio muore sotto la jeep dopo la notte al gelo, Eucherio Bricca era entrato su Whatsapp alle 1.20 (3 ore dopo l'incidente). Cosa è successo ...APECCHIO Tante domande, tanti perché, assilli, tormenti e altro ancora avvolgono l’incidente stradale che sabato notte ha portato poi alla morte del consigliere comunale di ... corriereadriatico.it