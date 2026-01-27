Anziana in fin di vita in casa arrestata la badante | video

In un episodio che ha suscitato preoccupazione, una pensionata è stata trovata con un grave trauma alla testa e trasportata in ospedale. La badante responsabile è stata arrestata, sottolineando l’importanza di vigilare sulla tutela delle persone anziane. La vicenda si svolge a Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, e solleva questioni sulla sicurezza e sulla protezione degli anziani nelle cure domiciliari.

Pergola (Pesaro Urbino), la pensionata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Torrette di Ancona: il grave trauma alla testa compatibile con un colpo inferto con un corpo contundente. I rilievi del Ris sul posto. In questa vicenda, una badante è stata arrestata per tentato omicidio di un'anziana di 83 anni a Pergola. In un incidente a Pergola, un'anziana donna è stata trovata a terra con una ferita alla testa.

