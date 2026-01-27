Antonio Menegon dalla scomparsa il 3 gennaio alla chiamata ai Carabinieri | cosa è successo

Antonio Menegon, ingegnere vicentino, è tornato a casa dopo la scomparsa avvenuta il 3 gennaio. La vicenda ha suscitato interesse e domande sulla sua sorte e sulle minacce ricevute nell’ultimo anno. Questa notizia evidenzia l’importanza di approfondire i dettagli e di comprendere meglio quanto accaduto.

Antonio Menegon, l'ingegnere vicentino noto per le sue battaglie anti autovelox, è tornato a casa. Restano però aperti molti interrogativi sulle minacce ricevute nell'ultimo anno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Antonio Menegon, rintracciato l'ingegnere anti autovelox scomparso il 3 gennaio: è stato lui a chiamare i carabinieri da un bar a Sandrigo

Antonio Menegon, ingegnere scomparso il 3 gennaio, è stato rintracciato e sta bene.

Chi l’ha visto, anticipazioni stasera 21 gennaio 2026: focus sugli omicidi di Federica Torzullo e Franka Ludwig e sulla scomparsa di Antonio Menegon

