Antisemitismo Noemi Di Segni striglia la sinistra | Fanno mille piazze su Gaza e zero sull’Iran

In un contesto di crescente tensione, Noemi Di Segni invita a prestare attenzione alle questioni ebraiche, criticando l’attenzione sproporzionata su Gaza rispetto all’Iran. La sua analisi sottolinea l’importanza di un impegno equilibrato e consapevole, evitando distorsioni e discriminazioni. Un richiamo alla responsabilità di tutte le parti nel promuovere un dialogo più equo e rispettoso.

«Questo timore di accordare l’attenzione doverosa agli ebrei, il non volerlo fare è parte del problema. Pensare “ non parliamo di ebrei perché gli altri si offendono” è parte del problema dell’antisemitismo. Se si approfondisce il tema della Shoah altri che sono prepotenti si dispiacciono. C’è questo senso di misericordia o, altrimenti, un modo per non perdere i voti di un certo tipo di elettorato ma non raccontare cosa è successo agli ebrei perché dà fastidio ad altri è una forma di negazionismo ». Lo dice Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in occasione del giorno della Memoria, in una intervista con il quotidiano Il Giornale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

