In un contesto di crescente tensione, Noemi Di Segni invita a prestare attenzione alle questioni ebraiche, criticando l’attenzione sproporzionata su Gaza rispetto all’Iran. La sua analisi sottolinea l’importanza di un impegno equilibrato e consapevole, evitando distorsioni e discriminazioni. Un richiamo alla responsabilità di tutte le parti nel promuovere un dialogo più equo e rispettoso.

«Questo timore di accordare l’attenzione doverosa agli ebrei, il non volerlo fare è parte del problema. Pensare “ non parliamo di ebrei perché gli altri si offendono” è parte del problema dell’antisemitismo. Se si approfondisce il tema della Shoah altri che sono prepotenti si dispiacciono. C’è questo senso di misericordia o, altrimenti, un modo per non perdere i voti di un certo tipo di elettorato ma non raccontare cosa è successo agli ebrei perché dà fastidio ad altri è una forma di negazionismo ». Lo dice Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in occasione del giorno della Memoria, in una intervista con il quotidiano Il Giornale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Antisemitismo, Noemi Di Segni striglia la sinistra: “Fanno mille piazze su Gaza e zero sull’Iran”

L'attenzione si sposta dall'attuale crisi di Gaza verso le recenti manifestazioni in Iran.

L'osservazione di Di Segni (Ucei) evidenzia come l'assenza di una definizione chiara di antisemitismo nel dibattito politico possa rappresentare un comportamento irresponsabile da parte del Pd.

