Antisemitismo la denuncia di Pacifici | Conte Schlein e la Cgil alimentano l' odio per qualche voto in più

Questo testo analizza le accuse di Pacifici riguardo all’uso dell’antisemitismo nel contesto politico italiano, evidenziando come alcune figure e associazioni possano contribuire a alimentare sentimenti d’odio per motivi di consenso. Viene sottolineata la critica alle posizioni di Conte, Schlein, Cgil e Anpi, ritenute distanti dalla memoria storica e dai valori di tolleranza.

«Conte, Schlein, la Cgil e quell'Anpi, che oggi non ha nulla a che vedere con gli eroi che hanno liberato l'Italia, alimentano con la loro propaganda l'odio verso gli ebrei solo per ottenere qualche consenso in più. Rei ai loro occhi di essere sionisti. I nostri figli devono vedersi le camionette davanti le scuole solo perché chi è privo di argomenti, pur sapendo di mentire a sé stesso e alla propria storia, sostiene qualunque tesi pur di garantirsi bacini elettorali sicuri». A dirlo Riccardo Pacifici, ex capo della comunità ebraica romana, oggi vice presidente del European Jewish Association. Tutto ciò non le sembra un grande paradosso? «Sono molto arrabbiato con quella sinistra che paragona le atrocità naziste alle politiche del governo israeliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antisemitismo, la denuncia di Pacifici: "Conte, Schlein e la Cgil alimentano l'odio per qualche voto in più" Approfondimenti su Conte Schlein Iachetti straparla di antisemitismo dalla Berlinguer. E L’Ucei lo denuncia: “Istiga all’odio razziale” La Comunità ebraica di Napoli contro Comune e Federico II: Alimentano l’antisemitismo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Conte Schlein Argomenti discussi: Giorno della memoria, paura antisemitismo. I ProPal sfidano i divieti; Von der Leyen per la Giornata della Memoria: Nessuna giustificazione per l’antisemitismo; Calimani, il presidente della Comunità ebraica a La Fenice: Antisemitismo cresciuto del 400%. La manipolazione aumenta l’odio; Giorno della Memoria: al Teatro La Fenice lo spettacolo di Enrico Fink Le tre notti del '43. Il nuovo antisemitismo. Che unisce e rafforza gli estremismi antidemocraticiIL GIORNO DELLA MEMORIA / Un’inchiesta di Nora Bussigny sulle saldature in Francia fra islamismo, odio per lo Stato sionista e avversione per le istituzioni ... huffingtonpost.it Meloni e la Memoria. Oltre il ddl Antisemitismo: ecco le proposte allo studio a Palazzo Chigi per contrastare il fenomenoLa struttura del Coordinatore per il contrasto all'antisemitismo avanzerà delle proposte discusse con le associazioni: l'ipotesi di reato per offesa alla memoria della Shoah e il trasferimento delle ... ilfoglio.it “a Caglio, gli e* non possono entrare”. Questo è antisemitismo ed è già stata sporta denuncia. Continueremo a denunciare le intimidazioni, le calunnie e le minacce che riceviamo. Continueremo a denunciare le azioni omofobe e antisemite, perpetrate dalla B - facebook.com facebook

