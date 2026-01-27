Antisemitismo Di Segni apprezza impegno governo | ‘Tema millenario ora punto di partenza’

L’impegno del governo nel contrasto all’antisemitismo rappresenta un passo importante nella gestione di un tema che affonda le sue radici in secoli di storia. La posizione di Di Segni sottolinea l’importanza di assumersi responsabilità condivise, mentre il dibattito politico si sviluppa con diverse opinioni tra le forze di maggioranza e opposizione. Gli emendamenti saranno discussi fino al 10 febbraio, segnando un momento di attenzione e responsabilità collettiva.

Centrodestra favorevole, M5s, Pd e Avs contrari. Emendamenti fino al 10 febbraio. Di Segni: "Non può rispondere a un tema millenario ma è assunzione di responsabilità" I gruppi di centrodestra hanno votato a favore, mentre M5s, Pd e Avs si sono schierati per il no. La discussione generale sul provvedimento inizierà subito e proseguirà fino al 5 febbraio, mentre il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti è stato fissato al 10 febbraio. La cofirmatrice e relatrice Daisy Pirovano (Lega) ha espresso viva soddisfazione per il voto, augurandosi una proficua collaborazione con l’opposizione per le future discussioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’attenzione del governo Meloni si concentra sulla prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo.

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Auschwitz, il governo italiano rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo.

