Anguillara l' indiscrezione che ha innescato il suicidio

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, collegato all’indagine sul femminicidio di Federica Torzullo. L’inchiesta, ancora in fase preliminare, si aggiunge al procedimento già avviato per il delitto avvenuto ad Anguillara. È un ulteriore passo nel percorso giudiziario volto a fare luce sulle cause e le responsabilità di questa tragedia.

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti: è il secondo fronte giudiziario che si innesta sull’inchiesta per il femminicidio di Federica Torzullo, uccisa con ventitré coltellate dall’ex marito Claudio Carlomagno, oggi sorvegliato a vista in carcere. Il target del nuovo procedimento è il doppio suicidio dei genitori dell’assassino reo confesso, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati sotto il portico della loro villetta di via Tevere, ad Anguillara Sabazia. Il fascicolo ha natura esplorativa. Serve a consentire accertamenti irripetibili, a partire dalle autopsie, eseguite all’Istituto di medicina legale della Sapienza, lo stesso dove è stato esaminato il corpo della donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A Anguillara, Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, senza mostrare rimorso.

A Anguillara, Carlomagno è sotto sorveglianza in cella dopo aver appreso del suicidio dei genitori.

