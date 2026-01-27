In un'epoca di comunicazione digitale, le discussioni online possono avere ripercussioni concrete. Anguillara e la sua piazza virtuale rappresentano un esempio di come i messaggi in chat possano influenzare la vita reale, soprattutto quando le emozioni si scaldano. È importante riflettere sul ruolo delle piattaforme digitali e sulle conseguenze delle parole condivise in ambienti online.

La chiamano piazza virtuale, ma quando la folla si scalda diventa una gogna e le conseguenze non sono più digitali, ma reali. E in questa storia la ghigliottina non è scesa in tribunale, ma ancor prima in chat. Lo racconta il Corriere, ricostruendo la valanga d’odio che ha travolto Maria Messenio, ex-assessore alla Sicurezza di Anguillara, e suo marito Pasquale Carlomagno, entrambi genitori di Claudio Carlomagno, l’assassino di Francesca Torzullo, sua moglie. Maria e Pasquale non hanno retto a tanta pressione, fino al gesto estremo: il suicidio nella loro villetta, sabato pomeriggio. Maria “aveva le spalle larghe” e “faceva pagare tutte le multe, a chiunque”, ricordano in paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anguillara, il messaggio in chat che ha sconvolto la mamma di Carlomagno

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, sono stati ritrovati morti ad Anguillara Sabazia.

A Anguillara, un messaggio di Carlomagno rivolto a Federica rivela un cambiamento nel suo stato d'animo.

