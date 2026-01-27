Anguillara cosa può rivelare l' autopsia sui Carlomagno

L’autopsia sui Carlomagno potrebbe offrire nuove informazioni sulla tragica vicenda di Anguillara. Le indagini si concentrano sui dettagli delle cause del decesso di Pasquale e Maria Messenio, coinvolti nel caso di femminicidio di Federica Torzullo. Questo procedimento aiuterà a chiarire eventuali aspetti nascosti e a fare luce sui motivi di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Ennesimo dramma nella vicenda del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (Roma). I pm di Civitavecchia hanno disposto il sequestro della villetta dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio (ex assessora comunale), trovati impiccati sabato sera nel giardino della loro abitazione. Sul caso è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.Dal carcere di Civitavecchia, dove è detenuto, Claudio Carlomagno – reo confesso dell’omicidio della moglie con 23 coltellate il 9 gennaio – si dichiara "pentito" per quanto compiuto. È seguito da psicologi, controllato a vista per timore di gesti estremi e, dopo la visita dell’avvocato, appare in forte turbamento: chiede notizie del figlio e appare provato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le indagini sull'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia sollevano dubbi sul racconto di Claudio Carlomagno, l'uomo sospettato.

