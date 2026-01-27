andrea dominizi ospite d' onore alla mostra wildlife photographer of the year

L’evento al Museo della Permanente di Milano accoglie Andrea Dominizi, vincitore del Young Wildlife Photographer of the Year 2025, come ospite d’onore. La mostra Wildlife Photographer of the Year, promossa dall’Associazione Radicediunopercento, è aperta fino al 25 gennaio e presenta le più interessanti immagini sulla natura e la fauna selvatica.

Sabato 10 gennaio, Andrea Dominizi vincitore del Young Wildlife Photographer of the Year 2025 sarà ospite d'onore alla mostra Wildlife Photographer of the Year - organizzata dall'Associazione culturale Radicediunopercento - in corso fino al 25 gennaio al Museo della Permanente di Milano.

