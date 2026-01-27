In vista del referendum sulla separazione delle carriere, il cardinale Zuppi ha invitato gli italiani a partecipare alle urne, sottolineando l’importanza del loro ruolo senza esprimere preferenze. La sua richiesta si inserisce nel contesto del Consiglio permanente della CEI, che si è svolto in Vaticano, evidenziando l’attenzione della Chiesa su questa consultazione democratica.

Nel corso del Consiglio permanente della CEI che si è svolto questa mattina in Vaticano, il Presidente e Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi, ha sollecitato gli italiani ad andare a votare al referendum sulla separazione delle carriere, pur non indicando esplicitamente una preferenza di voto. Degne di nota, tuttavia, le sue parole: “il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare al referendum costituzionale sulla giustizia. La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l'assetto del CSM sono temi che, come Pastori e come comunità ecclesiale, non possiamo ignorare”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Andate a votare!”. Zuppi scuote gli italiani sul referendum: autonomia e indipendenza...

A due mesi dal referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, invita i cittadini a informarsi e a partecipare alle urne.

I vescovi italiani hanno espresso la loro posizione in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo.

