Anche le scarpe del nuovo Papa Leone XIV sono made in Novara

Le scarpe del Papa Leone XIV sono state realizzate a Novara dall’artigiano Adriano Stefanelli. Questo esempio dimostra come l’artigianato locale possa contribuire a creare calzature di alta qualità, anche per figure di rilevanza internazionale, mantenendo vive tradizioni e competenze nel nostro territorio.

Da Novara a Roma: anche le scarpe del nuovo Papa Leone XIV sono novaresi. A realizzarle è stato l'artigiano Adriano Stefanelli nella sua bottega di corso Cavour, dove da anni disegna e produce calzature per le persone più importanti del mondo.Ormai pronte da diverse settimane e custodite nel suo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nel 2025, anche Papa Leone XIV entra nella classifica delle star meglio vestite secondo Vogue, segnando un’inedita presenza tra i protagonisti dello stile.

Le scarpe in pelle di vitello per Papa Leone, i mocassini rossi per «l'elegante» Ratzinger. Tutte le calzature vip di Adriano StefanelliL'artigiano di Novara, origini salentine, vanta un portfolio di clienti speciali. Dai pontefici (anche Giovanni Paolo II) ai presidenti degli Stati Uniti (Bush senior e junior, Obama), fino al premio ... torino.corriere.it

#Tg2000 - #PapaLeone alla #RotaRomana: equilibrio tra verità e carità #26gennaio #Tv2000 #Vaticano #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Pope #Papa @tg2000it x.com

È tornata la speranza. E si chiama Leone XIV. Un nome che pesa, che richiama forza e responsabilità, come se volesse dire al mondo che non è più tempo di mezze parole. Papa Leone XIV arriva in un’epoca stanca, confusa, ferita: un tempo in cui la fede spe - facebook.com facebook