anche la francia vuole vietare i social agli adolescenti

La Francia si prepara a introdurre norme per vietare l’uso dei social media agli adolescenti, seguendo l’esempio dell’Australia. La misura mira a tutelare i giovani dai rischi online, anche se il provvedimento deve ancora superare il voto del Senato. Si tratta di un passo importante nel dibattito sulla regolamentazione dei social network e la tutela della privacy dei minori in Europa.

Lunedì l’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese, ha approvato con 130 voti favorevoli e 21 contrari una proposta di legge che ha lo scopo di vietare i social media ai minori di 15 anni, un tema discusso ormai da tempo. La proposta è stata presentata dalla parlamentare Laure Miller di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron, che la sostiene. Adesso deve essere approvata dal Senato, dove ci si aspetta che venga votata entro la fine di febbraio. Macron ha definito la legge un «passo molto importante» per tutelare i bambini e gli adolescenti francesi. La proposta è stata presentata a seguito delle raccomandazioni di una commissione parlamentare che aveva evidenziato come l’uso di social come TikTok, Snapchat e Instagram tra le persone minorenni possa esporle al rischio di bullismo online e a contenuti violenti, tra le altre cose. 🔗 Leggi su Ilpost.it

