Anche i laureati fanno domanda per la scuola per pastori Arrivate 50 iscrizioni

La scuola per pastori ha ricevuto già 50 iscrizioni per il 2026, nel suo quarto anno di attività. Un numero che testimonia l’interesse crescente verso questa formazione, rivolta a laureati e aspiranti pastori. Queste iscrizioni rappresentano un passo importante per il settore e indicano una domanda stabile e in aumento per questa figura professionale.

Nel 2026 sarà introdotto un nuovo modulo “Gestione aziendale”, realizzato in collaborazione con la Scuola di pastorizia di Calascio Sono 50 le iscrizioni già pervenute alla scuola per pastori 2026, arrivata al suo quarto anno di attività. Anche quest’anno si conferma un’ampia partecipazione al femminile, con 33 iscritte a fronte di solo 17 uomini. Altro dato interessante, la provenienza: non solo Toscana e Emilia Romagna, ma anche Veneto, Lombardia e Sicilia. Tra gli iscritti inoltre figurano 18 laureati, sette attualmente senza occupazione, ma anche project manager e impiegati. La scuola per pastori, realizzata nell’ambito del progetto LIFE20 NATIT001076 LIFE ShepForBio, ha come obiettivo principale il miglioramento dello stato di conservazione di tre habitat di prateria, riconosciuti di importanza naturalistica dall’Unione Europea, proprio attraverso lo sviluppo e la promozione di nuove attività pastorali, le uniche in grado garantire una gestione sostenibile e duratura di questi ambienti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione per le scuole primarie, medie e superiori per l'anno scolastico 2026-2027.

Dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 202627 su Unica, la piattaforma del Ministero dell'Istruzione.

