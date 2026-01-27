amici 25 fuori i nuovi inediti dei cantanti della scuola di maria de filippi

Da oggi sono disponibili su tutte le piattaforme digitali dieci nuovi brani degli artisti di Amici 25, la scuola di Maria De Filippi. Questa novità offre l’opportunità di ascoltare i brani inediti dei giovani talenti, evidenziando il talento emergente nel panorama musicale italiano. Un’ottima occasione per scoprire le nuove voci e i prossimi protagonisti della musica italiana.

Da oggi sono disponibili in tutte le piattaforme digitali dieci nuovi brani degli artisti di Amici 25, ecco i titoli e gli autori. Da oggi sono disponibili in streaming dieci nuovi brani degli artisti di Amici 25, talent show condotto da Maria De Filippi. Angie presenta Millemila missili, scritto Angelica Paola Ibba (Angie) e Andrea Campi, prodotto da Etta e Macs. Elena D’Elia pubblica Wanda, prodotto da Grnd, mentre Gard fa uscire il brano Precipitando, scritto da Raffaele Esposito e Gianpiero Gentile e prodotto da Grnd. Michele Bertin presenta È bello due volte, scritto da Gianluca Ciccorelli e Federico Freeso, prodotto da Freeso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

