America’s Cup 2027 Ditto | Senza ascolto dei territori la politica fallisce

L’organizzazione di eventi come l’America’s Cup richiede un’attenta considerazione delle comunità locali. La mancanza di ascolto delle esigenze dei territori può compromettere il successo di iniziative di grande rilievo. È fondamentale coinvolgere le comunità per garantire iniziative sostenibili e condivise, evitando fallimenti legati a scelte imposte dall’alto senza il consenso degli interessati.
“ Non c’è motivazione economica, turistica o di qualsivoglia tipo che possa essere calata dall’alto su chi vive i territori senza essere prima ascoltato “. È il giudizio di Enrico Ditto sulle recenti proteste dei comitati di Bagnoli contro i lavori connessi all’America’s Cup 2027. Negli ultimi giorni, sul fronte di via Diocleziano e via Enea, alcuni cittadini organizzati nella “ Rete No America’s Cup ” hanno bloccato il transito dei camion diretti ai cantieri, denunciando l’assenza di una valutazione d’impatto ambientale e la mancanza di un confronto preventivo con la popolazione locale. Secondo Ditto, la protesta non può essere liquidata come un disagio secondario o un ostacolo da aggirare per timore di ritardi organizzativi.🔗 Leggi su Ildenaro.it
