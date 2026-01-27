Ambulanze bloccate sul lungolago | Situazione temporanea la corsia sarà larga 5 metri

La recente situazione di blocco delle ambulanze sul lungolago Isonzo è temporanea. L’Amministrazione comunale ha precisato che la corsia sarà estesa a 5 metri per garantire un transito più agevole dei mezzi di soccorso. Si tratta di un intervento volto a migliorare la mobilità e la sicurezza in zona, senza causare disagi prolungati.

In merito alle immagini circolate in queste ore riguardanti il transito dei mezzi di soccorso in zona lungolario Isonzo, l'Amministrazione comunale ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti. La situazione evidenziata è legata a un cantiere temporaneo attualmente in corso, che comporta un.

