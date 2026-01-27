Ambulanze bloccate sul lungolago | Situazione temporanea la corsia sarà larga 5 metri

Le ambulanze sono rimaste bloccate sul lungolago questa mattina, creando scompiglio tra i residenti e i passanti. L’Amministrazione comunale ha spiegato che si è trattato di un problema temporaneo, dovuto a una corsia di soli cinque metri di larghezza. La situazione si è risolta dopo poco, ma ha suscitato qualche fastidio tra chi attendeva di passare o di raggiungere il lago. La zona tornerà alla normalità a breve.

In merito alle immagini circolate in queste ore riguardanti il transito dei mezzi di soccorso in zona lungolario Isonzo, l'Amministrazione comunale ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti. La situazione evidenziata è legata a un cantiere temporaneo attualmente in corso, che comporta un.

