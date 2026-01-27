L’Italia si conferma protagonista agli Australian Open 2026, con Lorenzo Musetti che ha eliminato Taylor Fritz e si prepara per i quarti di finale contro Novak Djokovic. Un momento di grande attenzione per il tennis italiano, in un torneo che continua a riservare sorprese e appuntamenti importanti.

L’Italia è grande protagonista agli Australian Open 2026. A Melbourne, infatti, Lorenzo Musetti, ha schiantato Taylor Fritz e ora si concentra per il proprio match dei quarti di finale contro Novak Djokovic. Jannik Sinner ha avuto la meglio su Luciano Darderi nel derby italiano e ora sfiderà il “bombardiere” statunitense Ben Shelton. La puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha analizzato tutte queste situazioni. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia da un punto ben preciso: “ Non possiamo che essere soddisfatti della situazione degli italiani. In 6 degli ultimi 8 Slam abbiamo avuto due azzurri ai quarti, ed in 5 di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner non è stato favorito: discorsi che danno fastidio. Shelton commette ancora diversi gratuiti”

