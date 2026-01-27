Amber Heard torna a parlare nel documentario Silenced e racconta il prezzo pagato per aver alzato la sua voce di donna
Tre anni dopo il processo mediatico che ha tenuto il mondo intero incollato allo schermo, Amber Heard è riapparsa. E lo ha fatto in un modo che pochi avrebbero immaginato: non per raccontare la sua versione dei fatti, non per difendersi o attaccare, ma per dire una cosa che fa venire i brividi. Ha perso la capacità di parlare. È il paradosso più crudele per un’attrice abituata a prestare voce e corpo ai personaggi che interpreta, eppure è proprio questo il cuore pulsante di Silenced, il documentario diretto da Selina Miles che ha appena debuttato al Sundance Film Festival riportando la protagonista di Aquaman sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Amica.it
Amber Heard torna al Sundance con il documentario Silenced: "Ho perso la capacità di parlare"
Amber Heard torna a parlare del processo a Johnny Depp in un documentario: "Non voglio più usare la mia voce"
Amber Heard ha annunciato di non voler più usare la propria voce nel contesto del processo a Johnny Depp.
