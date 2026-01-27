amber heard torna a parlare nel documentario silenced e racconta il prezzo pagato per aver alzato la sua voce di donna

Tre anni dopo il processo mediatico che ha tenuto il mondo intero incollato allo schermo, Amber Heard è riapparsa. E lo ha fatto in un modo che pochi avrebbero immaginato: non per raccontare la sua versione dei fatti, non per difendersi o attaccare, ma per dire una cosa che fa venire i brividi. Ha perso la capacità di parlare. È il paradosso più crudele per un’attrice abituata a prestare voce e corpo ai personaggi che interpreta, eppure è proprio questo il cuore pulsante di Silenced, il documentario diretto da Selina Miles che ha appena debuttato al Sundance Film Festival riportando la protagonista di Aquaman sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

Amber Heard ha annunciato di non voler più usare la propria voce nel contesto del processo a Johnny Depp.

Amber Heard torna a parlare di Johnny Depp in un documentario presentato al SundanceLeggi su Sky TG24 l'articolo Amber Heard torna a parlare di Johnny Depp in un documentario presentato al Sundance ... tg24.sky.it

Spettacolo Amber Heard torna a Sundance con un documentario sulla diffamazioneL'attrice riappare con «Silenced», un progetto che indaga l'uso delle cause per diffamazione come strumento di silenziamento. bluewin.ch

#AmberHeard torna sotto i riflettori con un’apparizione inaspettata nel documentario Silenced, presentato al Sundance Film Festival. Il film affronta un tema delicato e attuale: l’uso delle cause per diffamazione come strumento per mettere a tacere le donne ch - facebook.com facebook