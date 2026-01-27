Altra occasione per Daniel Maldini | ufficiale il suo passaggio alla Lazio

La Lazio ha annunciato l’acquisizione temporanea del contratto di Daniel Maldini, offrendo al calciatore una nuova opportunità professionale. Questa operazione rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita nel calcio italiano. La società ha comunicato ufficialmente il trasferimento, segnando un momento significativo per il giocatore e il club.

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca". Questo il comunicato ufficiale che annuncia il passaggio di Daniel Maldini alla squadra di Maurizio Sarri. Altra esperienza per il figlio di Paolo ed ex prodotto del settore giovanile del Milan. LEGGI ANCHE: Allegri, vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug>>> Dopo l'ottima parentesi con il Monza, Maldini era stato acquistato dall'Atalanta trovando poco spazio: in questa stagione Maldini ha 9 presenze in Serie A con appena 262 minuti in campo.

