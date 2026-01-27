La partita tra Trento e Lecco, in programma il 31 gennaio, si svolgerà senza la presenza dei tifosi lecchesi. Per motivi di ordine pubblico, la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lecco è stata vietata. La decisione mira a garantire la sicurezza durante l’incontro allo stadio “Briamasco”.

Novità importante per quanto riguarda il match tra Trento e Lecco in programma allo stadio “Briamasco” in programma sabato 31 gennaio alle 14:30: è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lecco per la trasferta in terra trentina.Lo ha deciso il Comitato provinciale.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Prima della sfida tra Genoa e Inter, tensione alle stelle tra le tifoserie e le forze dell'ordine.

??Alta tensione tra le tifoserie, niente trasferta a Trento per i tifosi del Lecco

