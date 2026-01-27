Alta tensione in piazza a Bologna | manifestanti proPal alla cerimonia della Memoria

La manifestazione in piazza Nettuno a Bologna durante il Giorno della Memoria ha visto la presenza di attivisti con bandiere della Palestina e cartelli di protesta. L’evento ha suscitato tensioni, ma si è svolto nel rispetto delle norme, sottolineando l’importanza di ricordare le vittime e promuovere il dialogo tra le diverse sensibilità.

Bologna, 27 gennaio 2026 – Tensione in piazza Nettuno, a Bologna, durante la deposizione delle corone di fiori in occasione del Giorno della Memoria: nella piazza si sono infatti presentate alcune decine di attivisti con bandiere della Palestina e cartelli che recitano slogan come: "Mai più per nessun popolo". Dante De Paz, le persecuzioni razziali e la fuga da Bologna: "Ricordare ha un valore eterno" Il presidente della Comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, è rimasto a distanza. Il sindaco Matteo Lepore ha chiesto ai manifestanti di allontanarsi per consentire lo svolgimento della cerimonia, ma gli attivisti hanno arretrato solo di pochi passi.

