Almasri Italia deferita all’Assemblea degli Stati della Cpi | Obblighi internazionali non rispettati

La Corte penale internazionale ha deferito l’Italia all’Assemblea degli Stati della CPI, evidenziando il mancato rispetto degli obblighi internazionali. La decisione si basa su valutazioni riguardanti la condotta del nostro Paese in specifici casi giudiziari. Questo evento segna un momento importante nelle relazioni internazionali e nel rispetto delle norme stabilite dal diritto internazionale. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite delle implicazioni legali e diplomatiche.

È arrivata ieri la decisione di deferire l'Italia all'Assemblea degli Stati riguardo al caso Almasri. La scelta è stata presa a maggioranza dai giudici della Camera preliminare della Corte penale internazionale. Viene contestato all'Italia il mancato rispetto dei propri obblighi internazionali, mettendo in dubbio la sua effettiva disponibilità a "cooperare pienamente". Nel dettaglio, l'accusa impugnata sarebbe quella di non aver proceduto alla richiesta di arresto e consegna del generale libico indagato per i crimini contro l'umanità. Il 19 gennaio 2025, infatti, Almasri era stato arrestato a Torino, per poi dopo 2 giorni essere scarcerato e rimpatriato in Libia a bordo di un aereo di Stato.

