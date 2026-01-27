Almanacco | Martedì 27 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 27 gennaio segna il 27° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 338 giorni ancora da affrontare. Questa data è ricordata attraverso eventi storici, compleanni e detti del giorno, offrendo uno sguardo sulle ricorrenze e le tradizioni associate a questa giornata.

Martedì 27 gennaio è il 27° giorno del calendario gregoriano. Mancano 338 giorni alla fine dell'anno. 1962 - Terminano le riprese di Licenza di uccidere, il primo film della saga di James Bond, interpretato da Sean Connery 1967 - Gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee restano uccisi in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 al John F. Kennedy Space Center 2005 - La risoluzione 607 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite istituisce a livello internazionale la Giornata della Memoria, in ricordo di tutte le vittime dell'Olocausto .🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Almanacco Martedì Almanacco | Martedì 6 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Lunedì 6 gennaio, noto come l’Epifania del Signore, segna il sesto giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 359 giorni ancora da vivere. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Almanacco Martedì Argomenti discussi: 27 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco 27 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Martedì 27 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT MARTEDI’ 27 GENNAIO 2026. OGGI IL GIORNO DELLA MEMORIA. Almanacco | Martedì 27 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl simbolo del cavallino rampante viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it Almanacco 27 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno1932 - Il simbolo del cavallino rampante, appartenente all'aviatore Francesco Baracca e ceduto, nel 1923, come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima ... arezzonotizie.it Buona giornata con "l'Almanacco Quotidiano" de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 20 gennaio 2026. SANTI DEL GIORNO: San Sebastiano – Martire; San Fabiano – Papa e martire; San Neofito di Nicea – Martire; San Vulstano di Worcester – Vescovo; Sa - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.