Almanacco 27 gennaio | Santo compleanni accadde oggi e proverbio del giorno

In questa data vengono ricordati eventi storici significativi, compleanni di personaggi illustri e il proverbio del giorno. Un'analisi semplice e accurata per conoscere meglio le ricorrenze di oggi, senza eccessi di enfasi, offrendo un quadro chiaro e affidabile di ciò che è successo nel passato.

Una panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in questa data. Curiosità, aneddoti, compleanni e ricorrenze. Tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di oggi, martedì 27 gennaio. Mancano 338 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Sant'Angela Merici. Proverbio: "Polvere di gennaio, carica il granaio". 1924 - Viene pubblicato, su Il taccuino di Sherlock Holmes uno dei più famosi episodi di Sherlock Holmes, ossia L'avventura del vampiro del Sussex 1945 - Liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L'Almanacco di oggi, martedì 27 gennaio, offre un'occhiata agli eventi storici, ai compleanni, ai santi e al proverbio del giorno.

