All’Hub4Kids viaggio nella periferia di Berlino in una mattina del 1942

In occasione dell’evento all’Hub4Kids di Bergamo, si propone una simulazione di ruolo ambientata in una periferia di Berlino nel 1942. L’iniziativa, organizzata dalle Acli di Bergamo e Molte Fedi sotto lo stesso cielo, mira a coinvolgere i partecipanti in un’esperienza storica che permette di riflettere su un periodo complesso della storia europea. L’appuntamento è mercoledì 28 gennaio, dalle 20 alle 23.
Mercoledì 28 gennaio dalle 20 alle 23 a Bergamo, all’Hub4Kids in via Serassi 17A, le Acli di Bergamo e Molte Fedi sotto lo stesso cielo propongono una simulazione di ruolo che porterà i partecipanti in un appartamento alla periferia di Berlino in una mattina del 1942. “Cosa rimane di quel ‘mai più’ quando l’orrore sembra ripetersi di fronte ai nostri occhi? Come è possibile evitare che si banalizzi o, peggio ancora, che si strumentalizzi o si sminuisca il ricordo degli stermini nazisti? Ed è possibile farlo senza impantanarsi in retoriche vuote e immagini stereotipate? – esordisce Francesco Mazzucotelli, direttore artistico di Molte Fedi sotto lo stesso cielo -.🔗 Leggi su Bergamonews.it
