Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 28 gennaio | stop alle lezioni in alcuni comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

In seguito a una perturbazione atlantica, alcune scuole resteranno chiuse mercoledì 28 gennaio 2026. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere eventuali variazioni o ulteriori dettagli riguardanti le zone interessate dall’allerta meteo.

Una nuova perturbazione di origine atlantica investe l'Italia nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerta arancione su settori di Sardegna, Lazio e Molise, mentre allerta gialla interessa Toscana, Campania, Umbria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria. Le precipitazioni coinvolgono gran parte del territorio nazionale con caratteristiche differenti secondo le zone. Le nevicate raggiungono quote collinari al Nord-Ovest, in particolare nell'entroterra ligure dove lo zero termico scende fino a 400 metri.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Per giovedì 22 gennaio, diverse amministrazioni comunali hanno disposto la chiusura delle scuole a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Per giovedì 8 gennaio sono previste allerte meteo che comportano la chiusura delle scuole in alcuni comuni italiani.

