Allerta meteo per maltempo

La dichiarazione di allerta meteo gialla interessa Firenze oggi e domani, a causa di intense precipitazioni. Il rischio idrogeologico e idraulico si concentra sui corsi d'acqua secondari, come Ema, Mugnone e Terzolle, richiedendo attenzione e precauzioni adeguate per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela del territorio.

È quanto stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L'allerta riguarda, oltre la nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà alle 20 di oggi, martedì 27 gennaio, e si concluderà alle 23:59 di mercoledì 28 gennaio. Gli esperti del Cfr sottolineano che sono previste "precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale localizzato associate a colpi di vento".

