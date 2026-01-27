La rifinitura dell’allenamento Juventus alla Continassa anticipa l’ottavo match di Champions League 202526. Ecco gli ultimi aggiornamenti, con foto e video, sulla preparazione della squadra in vista della sfida importante in programma domani. Questa fase di allenamento rappresenta l’ultimo step prima dell’impegno internazionale, offrendo un quadro della condizione e delle strategie adottate dal club torinese.

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Monaco: la rifinitura alla Continassa alla vigilia dell’ottavo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Monaco domani nell’ottavo match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti – già qualificata ai playoff – culla il sogno di rientrare tra le prime 4. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 11.45. segue LIVE la seduta con immagini e video. Aggiornamenti dalle 11.45 .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Monaco LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Vigilia del sesto match di Champions League 202526 per la Juventus, con l'allenamento pre Pafos alla Continassa.

Segui in tempo reale l'allenamento della Juventus alla Continassa in vista del match con Benfica.

ALLENAMENTO JUVE: il gesto di SPALLETTI, le immagini della partitella

Domani è vigilia di #MonacoJuve #JUVE Allenamento h. 11.45 (alla Continassa) Conferenza stampa Spalletti h. 18.10 (allo Stade Louis II) #MONACO Allenamento h. 13.30 Conferenza stampa Pocognoli h. 12 @junews24com x.com