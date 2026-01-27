Allenamento Juve pre Monaco LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO
La rifinitura dell’allenamento Juventus alla Continassa anticipa l’ottavo match di Champions League 202526. Ecco gli ultimi aggiornamenti, con foto e video, sulla preparazione della squadra in vista della sfida importante in programma domani. Questa fase di allenamento rappresenta l’ultimo step prima dell’impegno internazionale, offrendo un quadro della condizione e delle strategie adottate dal club torinese.
di Marco Baridon Allenamento Juve pre Monaco: la rifinitura alla Continassa alla vigilia dell’ottavo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Monaco domani nell’ottavo match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti – già qualificata ai playoff – culla il sogno di rientrare tra le prime 4. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 11.45. segue LIVE la seduta con immagini e video. Aggiornamenti dalle 11.45 .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
