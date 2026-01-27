La rifinitura della Juventus alla Continassa segna la chiusura della preparazione prima dell’ottavo di finale di Champions League contro il Monaco. Ecco gli aggiornamenti sull’allenamento, con tre assenze e le immagini della sessione, che anticipano un momento importante della competizione europea.

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Monaco: la rifinitura alla Continassa alla vigilia dell’ottavo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Monaco domani nell’ottavo match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti – già qualificata ai playoff – culla il sogno di rientrare tra le prime 4. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 11.45. segue LIVE la seduta con immagini e video. Ore 12.00 – I portieri si allenano sui rilanci Intanto i tre portieri si allenano sui rilanci??? #ASMJuve? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Monaco: in tre assenti. Il racconto della rifinitura alla vigilia della Champions. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

La rifinitura dell'allenamento Juventus alla Continassa anticipa l'ottavo match di Champions League 202526.

Vigilia del sesto match di Champions League 202526 per la Juventus, con l'allenamento pre Pafos alla Continassa.

