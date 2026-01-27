Allegri vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug

Se il Milan cerca un nuovo modo di affrontare il gioco offensivo, l’arrivo di Fullkrug potrebbe rappresentare un’opportunità. La sua presenza in attacco potrebbe favorire strategie di sponde e ripartenze, contribuendo a migliorare la fase offensiva della squadra. Un cambiamento che, se ben calibrato, potrebbe portare benefici alla manovra offensiva e alle prestazioni complessive del Milan.

Milan, l'attacco dei rossoneri resta ancora un'incognita. Pulisic e Leao sulla carta sono i titolari di questa squadra, ma gli infortuni e le condizioni non al massimo di entrambi fanno sorgere dubbi e domande per il resto della stagione, specialmente per come sta giocando e vuole giocare Massimiliano Allegri. Prendiamo ad esempio la partita di Roma: i rossoneri si sono difesi molto nel primo tempo, cercando poi palloni lunghi per le due punte, ovvero Nkunku e Leao. Il problema è che il Diavolo non è riuscito a tenere un pallone e a ripartire velocemente. Se questo è il piano, specialmente contro squadre che amano attaccare e tenere il pallone, forse Allegri deve pensare a qualche cambio lì in avanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In un commento sulla partita Roma-Milan, Sandro Sabatini ha sottolineato l’importanza di far giocare Füllkrug come centravanti e migliorare le prestazioni della squadra.

Il Milan ottiene il 20esimo risultato utile consecutivo in campionato, consolidando la propria posizione e mantenendo il passo con l’Inter.

