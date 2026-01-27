Allegri vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug
Se il Milan cerca un nuovo modo di affrontare il gioco offensivo, l’arrivo di Fullkrug potrebbe rappresentare un’opportunità. La sua presenza in attacco potrebbe favorire strategie di sponde e ripartenze, contribuendo a migliorare la fase offensiva della squadra. Un cambiamento che, se ben calibrato, potrebbe portare benefici alla manovra offensiva e alle prestazioni complessive del Milan.
Milan, l'attacco dei rossoneri resta ancora un'incognita. Pulisic e Leao sulla carta sono i titolari di questa squadra, ma gli infortuni e le condizioni non al massimo di entrambi fanno sorgere dubbi e domande per il resto della stagione, specialmente per come sta giocando e vuole giocare Massimiliano Allegri. Prendiamo ad esempio la partita di Roma: i rossoneri si sono difesi molto nel primo tempo, cercando poi palloni lunghi per le due punte, ovvero Nkunku e Leao. Il problema è che il Diavolo non è riuscito a tenere un pallone e a ripartire velocemente. Se questo è il piano, specialmente contro squadre che amano attaccare e tenere il pallone, forse Allegri deve pensare a qualche cambio lì in avanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan Fullkrug
Sabatini: “Milan, deve giocare Füllkrug e non centravanti improvvisati. E devi giocare meglio”
In un commento sulla partita Roma-Milan, Sandro Sabatini ha sottolineato l’importanza di far giocare Füllkrug come centravanti e migliorare le prestazioni della squadra.
Allegri si rimette in scia. Füllkrug, colpo decisivo. L’alternativa è il Milan
Il Milan ottiene il 20esimo risultato utile consecutivo in campionato, consolidando la propria posizione e mantenendo il passo con l’Inter.
Ultime notizie su Milan Fullkrug
Argomenti discussi: Allegri Roma non è una sorpresa, ci giochiamo ingresso in Champions; Roma-Milan, lotta di classe: Gasp mira alla Champions, Allegri sogna di tornare in scia dell'Inter; Milan, Allegri secondo dietro l'Inter ma per i tifosi è un bluff, anche Capello non ci casca; Tassotti rivela la qualità di Allegri e azzarda: Una via di mezzo tra Sacchi e Capello.
Milan, Allegri in ansia per Leao: le indiscrezioni da Milanello preoccupano. Mauro senza pietà: Non è da grande squadraL'attaccante potrebbe soffrire di una fastidiosa pubalgia che ne sta condizionando le prestazioni. Intanto il giornalista Mediaset lo stronca ... sport.virgilio.it
Milan, Allegri secondo dietro l'Inter ma per i tifosi è un bluff, anche Capello non ci cascaDopo i risultati di ieri i rossoneri sembrerebbero la principale alternativa all'Inter ma il gioco di Max Allegri non convince: colpa sua o squadra incompleta? Il parere di Capello ... sport.virgilio.it
Cinque divertenti e giocosi disegni a tema invernale da mixare come vuoi tu nella tua tavola! I nostri tumbler Teca Winter Games regaleranno frizzantezza e allegria alla tua mise en place, dando un tocco di stile in più firmato Zafferano. #zafferanoitalia #home - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.