Alla Stella Maris la tradizionale Befana in Vespa | doni e gioia per bimbi e famiglie

Pisa, 27 gennaio 2026 – Come da tradizione ha raggiunto i piccoli pazienti della Stella Maris allungando le feste di qualche giorno. È la “Befana in Vespa” – legata alla Rievocazione della Befana del Vigile Urbano – che anche quest’anno ha regalato una mattinata di allegria e una pioggia di doni ai bambini e ragazzi seguiti dall’IRCCS Fondazione Stella Maris del Calambrone. L’evento, diventato ormai una tradizione molto attesa, si è tenuto il 24 mattina ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Pisa, rappresentato dall’assessore Giovanna Bonanno, presente per l’occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alla Stella Maris, la tradizione continua con l’arrivo della ‘Befana in Vespa’.

Ogni anno, nella chiesa della Stella Maris, si svolge la tradizionale messa di Natale seguita dalla processione verso il presepe sul mare.

