Alla partita con il Daspo provoca i sostenitori avversari mostrando la maglia del Livorno | tifoso interdetto 5 anni dagli stadi

Un tifoso del Livorno, dopo aver ricevuto il Daspo, ha provocato i supporter avversari mostrando loro la maglia della squadra. Per questa condotta, è stato interdetto dagli stadi per cinque anni. La decisione mira a garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive, sottolineando l’importanza di rispettare le normative in vigore.

L'episodio al termine di Aquila Montevarchi e Grosseto: il supporter avrebbe anche inveito, gridato e gesticolato nei confronti dei 'rivali' Non potrà accedere alle manifestazioni sportive per cinque anni. Il motivo? Nonostante avesse il Daspo si è recato allo stadio e ha mostrato ai tifosi avversari la maglia del Livorno. Un gesto che è costato caro a un tifoso del Montevarchi in occasione del match contro il Grosseto dello scorso 18 gennaio disputatosi al “Brilli Peri”. Secondo quanto ricostruito dalla questura di Arezzo, l'uomo si era palesato nell’area dedicata al deflusso dei tifosi ospiti, iniziando a inveire, gridare e gesticolare all’indirizzo degli stessi, mostrando poi una maglia del Livorno.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Livorno Tifosi

La polizia di Arezzo ha adottato due provvedimenti Daspo, uno dei quali con obbligo di presentazione per cinque anni, per contrastare la violenza negli eventi sportivi.

Il Questore di Cremona ha emesso quattordici provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi coinvolti in comportamenti violenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Livorno Tifosi

Argomenti discussi: Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna; Italfutsal in Slovenia: prove tecniche di EURO 26. Musumeci: Arriviamo alla prima partita con una condizione fisica ottimale; Pareggio al fotofinish per gli Azzurrini: 2-2 con la Slovenia. Battisti: Partita ostica; Atalanta U23-Benevento, i tagliandi della partita.

Niente tagli alla sanità. Ma la vera partita inizia adesso. Con il Patto per la SaluteCon la mossa di ieri il Governo ha deciso di spostare la partita della sanità su un altro tavolo. Non più quello parlamentare ma quello del confronto/negoziato con le Regioni. La vera legge di ... quotidianosanita.it

Roma-Midtjylland: le parole di Gasperini alla vigilia della partitaDomani alle 18:45 la Roma sarà impegnata contro il Midtjylland allo Stadio Olimpico per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. I giallorossi, reduci da un periodo estremamente positivo ... iltempo.it

BOTTO PRIMA DELLA PARTITA: PESANTE DASPO AL RESPONSABILE https://www.sassarinotizie.com/2026/01/21/lesplosione-in-via-de-gasperi-che-spavento-i-tifosi-allo-stadio-la-polizia-infligge-un-daspo-di-4-anni-a-un-uomo-identificato-dalle-telecamere - facebook.com facebook

Il questore di Cremona emette 14 daspo per incidenti in varie partite. Il divieto di accesso allo stadio è complessivamente per 41 anni #ANSA x.com