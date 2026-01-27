Alexander Zverev solido e in semifinale agli Australian Open 2026 | sconfitto Learner Tien in 4 set

Alexander Zverev si è qualificato per le semifinali degli Australian Open 2026, vincendo una partita impegnativa contro Learner Tien in quattro set. La sua prestazione solida e determinata ha consentito di proseguire il percorso nel torneo, confermando il suo stato di forma e la sua competitività su questa superficie.

Alexander Zverev continua la sua corsa agli Australian Open 2026 e conquista l'accesso alle semifinali al termine di una battaglia di tre ore e tredici minuti in quattro set contro un combattivo Learner Tien. Il tedesco si impone 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3) sul cemento della Rod Laver Arena, chiudendo un match più complesso di quanto il punteggio possa suggerire. Per il n.3 del mondo si tratta della decima semifinale in un torneo del Grande Slam e del quarto penultimo atto nella terra dei canguri. Con il tetto chiuso per le alte temperature di Melbourne, l'incontro si apre nel segno del teutonico, subito padrone del campo grazie a un servizio incisivo e a un diritto capace di comandare lo scambio.

