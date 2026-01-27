Alex Pretti ucciso dall’Ice a Minneapolis | l’analisi del video smentisce la versione del Dipartimento di sicurezza

In seguito alla morte di Alex Pretti a Minneapolis, le analisi video contraddicono la versione ufficiale fornita dal Dipartimento di sicurezza. Gregory Bovino, coinvolto nella vicenda, ha lasciato il Minnesota. Questa situazione solleva dubbi sulla ricostruzione degli eventi e sull’operato delle forze dell’Ice coinvolte.

Gregory Bovino viene richiamato e lascia il Minnesota dopo la morte di Alex Pretti, ucciso per strada dalle forze dell’Ice di cui è a capo. Subito dopo la morte dell’infermiere 37enne si era affrettato a dichiarare che “le vittime sono gli agenti della Border Patrol. Le forze dell’ordine non aggrediscono nessuno”, sostenendo che Pretti “era lì per una ragione”. Poco prima aveva parlato la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem su Fox, che ha evocato un atto di “ terrorismo domestico “. “Sappiamo che si è recato sulla scena e ha ostacolato un’operazione delle forze dell’ordine, il che è contro la legge federale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Alex Pretti

Recenti immagini evidenziano come Alex Pretti sia stato ucciso a Minneapolis dagli agenti dell'Ice, nonostante fosse disarmato e a terra.

Le immagini rivelano che Alex Pretti, morto recentemente, non aveva una pistola in mano come sostenuto dall’ICE.

Ultime notizie su Alex Pretti

Così è stato ucciso Alex Pretti: il cellulare in mano, la pistola rimossa dalla tasca, gli spari a bruciapelo. Ecco i video che smentiscono l’IceMinneapolis, l’infermiere assassinato dagli agenti con almeno 10 colpi di più pistole: un’esecuzione. Disarmato, stava solo aiutando una donna. I testimoni e i filmati smentiscono la versione degli ... quotidiano.net

Alex Pretti ucciso dall'Ice a Minneapolis: il video che contraddice la versione ufficialeIl dipartimento per la Sicurezza interna ha subito sostenuto che Pretti fosse armato e una minaccia attiva per gli agenti Ice ... tg.la7.it

