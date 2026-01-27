In un contesto di tensione a Minneapolis, Donald Trump ha dichiarato che Alex Pretti, il manifestante ucciso dalle forze federali, non era un assassino. Il presidente ha sottolineato che i manifestanti non devono portare armi, definendo l’incidente come un evento sfortunato. Questa presa di posizione evidenzia la complessità del dibattito sulla gestione dei conflitti e sulla sicurezza pubblica in situazioni di protesta.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che Alex Pretti, il manifestante 37enne ucciso a Minneapolis da agenti federali, non era un assassino, ma ha aggiunto che i manifestanti “ non possono avere armi ” come Pretti e che “si tratta di un incidente molto sfortunato”. “No”, ha risposto Trump quando gli è stato chiesto se Pretti fosse un “assassino” come ha invece affermato sabato il vice capo di Gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller, che sui social aveva scritto che era un “assassino” che “ha cercato di uccidere agenti federali”. Il post era stato condiviso dal vice presidente Usa JD Vance. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alex Pretti, Trump: “Non era un assassino, ma i manifestanti non possono avere armi”

Approfondimenti su Alex Pretti

La recente morte di Alex Pretti, infermiere ucciso dagli agenti federali a Minneapolis, ha suscitato riflessioni sulla sicurezza e sulle politiche sulle armi negli Stati Uniti.

Due testimoni, sotto giuramento, hanno confermato che Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni morto a Minneapolis, non stava brandendo armi al momento dell’interazione con gli agenti federali dell’ICE.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alex Pretti

Argomenti discussi: Ucciso con 10 colpi mentre era a terra disarmato: video smentiscono Trump sull’omicidio di Pretti; Il governo americano sta cercando di infangare Alex Pretti per giustificare l'omicidio degli agenti anti-immigrazione a Minneapolis; Uccisione di Alex Pretti, Trump apre alla possibilità di ritirare gli agenti Ice da Minneapolis; Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis.

Alex Pretti, Trump: Non era un assassino, ma i manifestanti non possono avere armiIl presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che Alex Pretti, il manifestante 37enne ucciso a Minneapolis da agenti federali, non era un assassino, ma ha ... lapresse.it

Alex Pretti ucciso dall’Ice: i video smontano la versione di TrumpI video dell’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis smentiscono in modo netto la versione fornita dagli agenti dell’Ice e rilanciata dal presidente Donald Trump. L’infermiere 37enne non aveva armi in ... polesine24.it

Per l’infermiere Alex Pretti. 1988-2026. A Minneapolis non è morto solo un uomo innocente. E’ morta la democrazia americana - facebook.com facebook

Per l’infermiere Alex Pretti. 1988-2026. A Minneapolis non è morto solo un uomo innocente. E’ morta la democrazia americana x.com