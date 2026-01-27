L'articolo riguarda la morte di Alex Mazzoni, un ragazzo di 17 anni, avvenuta in ospedale a causa di un'emorragia riconducibile a complicazioni post-chemioterapia. La famiglia sostiene che il decesso sia stato causato da una condotta professionale grave dei sanitari coinvolti. La vicenda evidenzia l'importanza di un'adeguata responsabilità medica e di un attento monitoraggio durante trattamenti complessi.

Perugia, 27 gennaio 2026 – “Risulta ampiamente soddisfatto il nesso di causa tra la chemioterapia e il decesso per emorragia del povero Alex Mazzoni riconducibile a una condotta censurabile per colpa professionale grave dei sanitari che lo hanno avuto in cura”. È la conclusione dell’ultimo parere medico legale depositato in Procura dall’avvocato che assiste Elena e Stefano Mazzoni, i genitori di Alex, morto a 17 anni all’ospedale di Perugia, a metà marzo del 2020 dopo la chemioterapia. Nell’ultima relazione depositata, come precisa ancora il legale della famiglia, si sottolinea “l’assenza dell’angiodisplasia, mettendo in evidenza le conclusioni di due radiologi interventisti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alex, morto in ospedale a 17 anni. La famiglia insiste: "Ucciso dall'emorragia dopo la chemio"

Alex, morto in ospedale a 17 anni. La famiglia insiste: Ucciso dall'emorragia dopo la chemioL'avvocato dei genitori del giovane ha presentato un nuovo parere tecnico legale sul nesso di causalità e colpa professionale. Chiesta celerità alla Procura per evitare la scure della prescrizione

